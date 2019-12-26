針對惠州廠屋頂設施發生火警，華通(2313)表示，主要生產設備未受損，亦無人員傷亡，初估整體無重大損失，對公司及子公司財務業務無重大影響，在中系客戶新機陸續上市、5G長線需求顯現下，華通審慎樂觀看待第4季及明年營運。

華通子公司華通電腦(惠州)有限公司於12月26日上午11點50分發生屋頂設施火警，火勢於中午12點25分完全撲滅，華通表示，受災區為屋頂一個獨立的活性炭過濾櫃，影響面積約5平方米，主要設備未受損，亦無人員傷亡，初估整體無重大損失，至於事故原因由消防隊查證中。

華通表示，初步評估對本公司及子公司財務業務無重大影響，公司亦將於消防單位鑑定確認火災事故發生原因後，再提出具體改善措施，後續也將通報保險公司進廠查看，可獲得理賠金額待勘查結果而定。

華通11月合併營收為60.98億元，年成長13.12%，累計前11月合併營收為511.61億元，年成長9.28%，在智慧型手機新機齊發下，華通審慎樂觀看待第4季及明年營運。

為因應未來5G時代，著眼於市場對於高階HDI製程的需求商機，華通大陸重慶二期廠區已於10月完成奠基儀式，廠區規畫總投資約新台幣150億元、年產能可達500萬平方英呎，仍將視市場供需狀況分階段添購設備，該廠區最快2021年上半年即可正式量產。

(時報資訊)