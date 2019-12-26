訊連(5203)宣布旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲慧誠智醫採用，整合於「智慧藥櫃」產品。透過臉部辨識，進行處方用藥管制，更可結合物聯網技術，建立完整AIoT整合照護服務平台，目前慧誠智醫的智慧藥櫃已實際導入到醫院場域，未來除了繼續深耕台灣醫療院所，也將市場擴展到大陸和東南亞等地。

慧誠智醫整合醫學中心臨床資源、兩岸醫療軟體研發團隊、系統整合工程團隊與專業的業務行銷團隊，將最新臉部辨識及人工智慧技術應用於醫療產品，有效解決醫院管理的問題，建置新一代的AIoT整合照護服務平台。

慧誠智醫「智慧藥櫃」可應用於醫院管制用藥的安全管理，以目前而言，用藥大多以人力把關，以鑰匙及密碼配對才能合作開啟藥櫃。新一代的「智慧藥櫃」可透過FaceMe臉部辨識管理取藥人員，確保符合資格藥師或護理人員才能開啟。

藥櫃管理系統與醫院排班系統串接且同步更新，確保操作藥櫃醫護人員與排班表吻合，且用藥符合該區病人需求方能進行取藥。智慧藥櫃可提升藥品管理的安全性，並縮短給藥時間，進而提升照護品質及滿意度。

(時報資訊)