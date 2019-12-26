台南市第一選區立委藍綠激戰，國民黨陣營公布民調指出藍綠雙方差距不到2％，民進黨候選人賴惠員反酸「韓式草包病毒」正在流行，國民黨內太多人被感染，在公開場合胡言亂語。（賴惠員競選總部提供／莊曜聰台南傳真）

距離選戰僅剩下半個月時間，台南市第一選區立委選情緊繃，藍綠競爭白熱化，國民黨候選人蔡育輝26日公布民調，指出他落後主要對手的差距已經不到2％，為防選舉奧步影響選情，宣布成立抓鬼大隊，呼籲鄉親踴躍檢舉賄選，要讓綠地變藍天；民進黨候選人賴惠員則酸「韓式草包病毒」正在流行，國民黨內不少候選人都被傳染，才會到處亂放話，雙方隔空互槓，火藥味濃。

蔡育輝指出，他從5月下旬投入立委選戰，在7月初時民調還領先對手6.4％，但香港反送中事件被民進黨上下操作，大賣「芒果乾」，連帶他都被抹黑抹紅，11月時民調反倒落後達到快10％，但在藍營整合在野力量，加上民進黨施政無能弱點暴露，民心出現變化，最近調查僅小輸對手1.8％，雙方相去無幾。

蔡育輝認為選情變化是從競選小物的「便當盒事件」開始，對手拿他政見說明會中的「塑膠便當盒」指賄選被抓到，反而讓她自己在綠營初選期間的「不鏽鋼便當盒」引發同志提告的事件再遭到檢視，事實勝於雄辯，顯示出用錯誤資訊抹黑、抹紅已無法操弄選民自主意識。

民進黨候選人賴惠員則反酸，自從選戰開始以來，就有種「韓式草包病毒」開始流行，國民黨太多人都受到感染，包括黨主席吳敦義、副總統候選人張善政等，最近都頻頻失言，甚至在公開場合人身攻擊、胡言亂語。

賴惠員說，看來這類病毒已經逐漸擴散，傳染給更多國民黨的立委候選人，因此才會亂放話，她呼籲選民如果遇上某些吹牛唬爛的候選人，應該戴上口罩敬而遠之，免得被傳染就不好了。

(中時 )