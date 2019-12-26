新竹公園麗池旁4座「湖畔料亭」28日將正式營業，歡迎民眾前來賞湖光、享美食。（陳育賢攝）

4座湖畔料亭的歷史都已達88年之久。（陳育賢攝）

湖畔料亭為日式木造建築，古色右香，別有一翻風味。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將於28日重新開幕，麗池旁的88歲日式木造建築「湖畔料亭」當天也將正式營業，由夢田文創團隊進駐的4座「湖畔料亭」分別為湖畔料亭餐廳、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡與豊賀伴手，歡迎民眾前來賞湖光、享美食。

文化局表示，位在動物園前、麗池湖畔的「湖畔料亭」興建於1931年，為4棟日式木造房舍，市長林智堅在2年前將其登錄為歷史建築並進行修復，完工後透過委外經營，由夢田文創、豊耀餐飲與市府共同活化，結合書店、咖啡、品茶、餐飲、伴手禮等元素，要讓人們重新走進湖畔料亭。

湖畔料亭設計刻意貼近水面凸顯宜人湖景，其在日本是指高級的傳統日本料理餐廳，特點在於提供包廂，由於其隱蔽性，在日治時期時很多政治界、商界人物都會選擇在此進行商談。

此次重新整修營業的4座「湖畔料亭」各有主題，「湖畔料亭餐廳」以台洋與台日料理來詮釋新竹特色，例如結合客家梅干扣肉的道地日式咖哩、義式料理主廚手作的千層陽春麵、客家桔醬炸雞等。

「竹風茶廳」則用1壺茶、1碟茶食，帶大家遊歷新竹各角落，品項有老酸柑茶、蒸菁綠茶、寶山橄欖等。

「閱樂書店x飲咖啡」，結合閱樂書店與台南名店甘單合作，提供外帶優質咖啡；「豊賀伴手」則有新竹特色拌手禮、精緻日洋食盒等，文化局邀請全國民眾前來體驗，活動資訊請上新竹市政府FB新竹市新鮮事、新竹市文化局FB及官方網站等查詢。

市長林智堅指出，湖畔料亭與氣象站將配合周邊的玻璃工藝博物館、風livehouse、新竹市立動物園等重新活化啟用，注入新台流的活力，用新1代的觀點，重新挖掘詮釋過往生活事物的美好，而新竹動物園將於28日開園，未來民眾到新竹公園，除了拜訪動物園，還可以到湖畔料亭用餐休憩。

(中時 )