2020總統大選首投族有19萬6660人。（譚宇哲攝）

第15屆總統副總統及第10屆立法委員選舉倒數16天，新北市選舉委員會今天下午舉行記者會說明相關規定，本屆12席區域立委共72人登記參選，為歷年最多，首投族則有19萬6660人，其中年滿20歲首次具有公民資格的為4萬6774人，20歲以上至30歲以下的新世代達53萬23人。

選委會表示，此次大選民眾可領取總統副總統、區域或原住民立法委員、全國不分區及僑居國外國民立法委員共3張選票，全市共設置2559個投開票所，比上次增加146個，其中選舉人數最多的是淡水第79號投開票所共2201人，人數最少的是石碇第2280號投開票所，只有91人。

選委會主委林祐賢表示，12月22日已完成選舉人數初步統計，首次具有總統副總統及立法委員選舉權的公民人數有19萬6660人，其中年滿20歲首次具有公民資格的為4萬6774人，20歲以上至30歲以下的新世代達53萬23人。

林祐賢強調，自投票日前10日也就是2020年1月1日起至投票截止前，政黨及任何人均不得以任何方式發布有關候選人或選舉的民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述，以免觸法。

此外，各區公所將於1月8日前將選舉公報及投票通知單，送達選舉區內各家戶，民眾如未收到，可向戶籍所在地之戶所或公所查詢。投票當日全國各戶所僅受理一般查詢事項，不受理國民身分證申請補（換）發及領取事宜，需要換發的民眾要在1月10日前辦理。

(中時 )