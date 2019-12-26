韓國瑜明訪宏達電 王雪紅、陳文琦親接待 17:172019/12/26 工商 翁毓嵐 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市市長暨第15屆總統候選人韓國瑜偕同副總統候選人張善政，將於明（27）日親赴HTC進行企業參訪，由董事長王雪紅及董事陳文琦親自接待。 除了解VR、AR、AI、5G及Blockchain最新發展外，韓國瑜也將體驗HTC與全球博物館之首的法國羅浮宮攜手合作之《蒙娜麗莎–越界視野》，以及今年取得TFDA認證的席科特手術導航軟體和席科特手術計畫軟體的兩大虛擬實境內容。 此外，韓、張兩人同時也將和HTC同仁進行 《青年國是論壇》，暢談「創新未來」。 (工商 ) #htc #韓國瑜 #手術 #軟體 #候選人 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 韓國瑜考倒博恩 網驚呼：太神了！ 10:192019/12/25 政治 小英男孩急護主 龔明鑫千字駁韓國瑜政見謬誤 18:382019/12/25 政治 看完韓國瑜上《博恩》 男大生叩應陳揮文節目吐真心話… 19:322019/12/25 娛樂 上《博恩夜夜秀》他預言：韓選情將大噴發 20:532019/12/25 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 財經熱門新聞 台積電殺完會怎樣？美5大咖驚爆最後結局！ - 財經 都來自這家銀行！ 網推爆2019信用卡「超狂組合」 - 財經 慘！一坪22萬沒人要 林口新建案全棟淪金拍 - 財經 台積電遭外資掃貨8成 網友3句話分析. . .散戶臉好腫 - 即時 助美填上稀土供應鏈關鍵缺口 這公司股價逆天衝 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。