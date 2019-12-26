高雄市市長暨第15屆總統候選人韓國瑜偕同副總統候選人張善政，將於明（27）日親赴HTC進行企業參訪，由董事長王雪紅及董事陳文琦親自接待。

除了解VR、AR、AI、5G及Blockchain最新發展外，韓國瑜也將體驗HTC與全球博物館之首的法國羅浮宮攜手合作之《蒙娜麗莎–越界視野》，以及今年取得TFDA認證的席科特手術導航軟體和席科特手術計畫軟體的兩大虛擬實境內容。

此外，韓、張兩人同時也將和HTC同仁進行 《青年國是論壇》，暢談「創新未來」。

(工商 )