華冠投顧分析師吳官隆指出，台股26日呈現小幅整理，造紙、光電、橡膠及觀光類股表現不錯，被動元件家族看來整理完畢，散熱模組廠出現轉強醞釀續漲。整體而言，電子股籌碼面並無大礙，27日有機會再由矽晶圓帶領台股上攻。

他分析，美股25日因耶誕節休市，26日亞股之中，陸股、港股、日股、韓股都收漲，其中陸股上證指數終場收在3,007點，順利站上3,000點關卡。

受到光學族群亞光、被動元件股九豪，以及散熱模組廠健策大漲帶動，台股26日以上攻開出，上櫃指數亦呈現小幅走揚。台股加權指數收在當日低點附近，上市指數量增收黑，顯見賣壓出籠；反觀上櫃指數則小漲，且已連續兩日開低走高。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，26日收平盤101.5元，5日線支撐在98.5元，KD指標於64附近轉強，27日必須設法展開反彈，才有利於多方攻高。

(工商 )