倫元投顧分析師陳學進表示，台股26日開高走低，終場下跌7.12點，跌幅0.06％，收在12,001.01點，反觀櫃買指數表現相對強勢，終場上漲0.29點，漲幅0.2％，以148.75點作收。

三大法人方面，外資續買1.04億元，投信轉賣9.16億元，自營商轉賣6.21億元，惟外資於台指期貨市場減碼2,325口多單，累計淨多單部位為34,859口，心態呈現中性偏多不變。

台股近期受市場投資人居高思危，以及追價意願轉趨保守下，大盤於萬二關卡附近續持續量縮震盪，然多頭格局不變下，中小型轉機股持續出現輪動上漲，隨著記憶體、光學鏡頭及被動元件大漲後，超眾、群聯及亞光等個股26日接棒演出，其餘包括健策、動力-KY、雍智科技、訊芯-KY、台光電、碩禾、揚明光及晶電同樣有強勁表現。

原先市場最擔心的中美貿易戰隨著雙方達成共識，並將於2020年元月完成第一階段協議簽署，以及香港反送中事件降溫，兩大強權握手言和，對於全球股匯市將可帶來正面激勵。

而就經濟面的角度，隨著景氣回溫，主計處再度上修今年國內第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％，顯見台灣經濟進入溫和成長的態勢，利於支撐股市持續向上邁進。

此外，受惠台商資金返鄉以及歐美央行大降息，加上國內11月證券劃撥存款餘額飆上2兆708億元，創下歷年新高紀錄，散戶買股信心大增，配合年底集團、投信作帳、作夢行情、壽險買盤與政府基金伺機而動，皆將增添台股續攻動能。

個股方面，本周納入投資組合的榮群，5G題材持續延燒，10月及11月連2個月營收年增逾130％，營運現轉機，股價連飆3根漲停板後並再創波段新高後，26日拉回整理，惟法人大戶籌碼持續偏多下，若量價配合得宜，預期後市仍有大漲再創新高的機會。

當前整體環境已由「資金滾燙、景氣微溫」轉變為「資金滾燙、景氣升溫」，且各均線維持多頭排列向上，因此短期大盤因漲多而出現震盪整理，投資人不必過度擔心，選對趨勢、產業及個股，才是決戰獲利致勝的關鍵。

(工商 )