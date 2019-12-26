國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐26日參加由黨部與議員舉辦的「空氣城堡親子同樂會」造勢活動，市議長兼黨部主委許修睿表示，不分區立委候選人吳斯懷不管到大陸或全世界都在守護中華民國，但卻被民進黨到處黑，他呼籲大家以選票下架民進黨。

許修睿今天感歎表示，這1年來最苦的是人民，被修理最慘的是韓國瑜，90％的媒體都在侮辱他、扭曲他、抹黑他，包括所有的網軍在帶風向，為何國家會變這樣？因為蔡英文執政無能、執政無方，沒有辦法對全民交代，1例1休把全國的經濟搞得非常辛苦，企業、勞工怨聲載道。

去年公投全民反同婚700多萬人，她也不管，在場都是為人爸媽、阿公阿嬤，你願意你兒子帶1個男生回來說要結婚嗎？

許修睿說，這次選舉一定要撥亂反正，蔡英文政府完全違背民意，創制權700多萬的投票結果，完全不尊重結果，把公投沒收掉。以核養綠把核四停掉，浪費5000多億，然後再花2兆5000億做風電，聽到要漲電費3倍，台商沒有人敢回來台灣，如果大家是廠商，誰敢回來電費很貴的地方？

許修睿說，蔡英文政府漠視民意、一意孤行，他要拜託大家，一起下架蔡英文，用選票還給韓國瑜清白，韓國瑜越黑我越挺。

鄭正鈐則表示，韓國瑜不斷被抹黑，而其實他剛到會場時，有民眾說拿到不實文宣，鄭正鈐也被抹黑了，他不禁想到，外面很多人在講，民進黨除了抹黑、奧步之外，他們就不知道怎麼選舉了。

民進黨治國沒半步、選舉都奧步，他這次是深深的感受到，所以剩下最後17天的時間，懇請在場所有好朋友們，一定要堅定支持韓國瑜總統候選人與國民黨政黨票，以及代表區域立委的鄭正鈐。

(中時 )