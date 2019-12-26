外貿協會董事長黃志芳於26日「2020年度記者會」上提出明年貿協7大全球市場拓銷策略，包括推動新南向2.0版、台美2.0版夥伴關係、台日商社隱形冠軍及第三地合作、大陸內需市場、開發中東新商機、經營非洲重點市場、連結全球重點市場龍頭企業。

黄志芳表示，明年針對新南向市場拓銷工作將升級至2.0版，除在印尼萬隆、印度孟買、越南胡志明、馬來西亞吉隆坡、泰國曼谷等地舉辦5場形象展外，並將著重品牌推廣，協助業者鏈結當地通路市場，第一個目標將放在有一億人口的越南。

為推動台美產業合作升級，黄志芳指出，日前貿協已成立台美商務交流中心，明年將在全球重要會展城巿拉斯維加斯設立第一個獨立的商品展售中心，若成效不錯，也不排除在美東、甚至新南向國家設置。

黃志芳說，明年會繼續推動與日本大企業合作，共同在東南亞市場建立產業供應鏈，而今年已與日本豐田通商株式會社、三菱商事、住友商事等7大商社建立連結，明年可望透過日本大型商社在東南亞通路，推廣台灣商品。

同時，貿協透過連結台灣企業與全球龍頭企業，以多面向合作方式，協助台灣廠商布建全球產業供應鏈。黃志芳指出，今年率領台灣汽車供應鏈大廠拜訪越南汽車業龍頭VinFast，為雙方汽車產業合作搭橋，也邀請越南最大企業集團VinGroup來台，與台灣汽車、消費電子、農業科技及智慧醫療等業者進行產業合作對談，未來將連結更多龍頭企業，為業者創造各項產業合作契機。

因應全球數位發展趨勢，黃志芳也提到，這三年來，貿協持續推動數位化，為台灣業者提供更好的服務，包括提供業者大數據分析，幫廠商精準找市場；導入AR和VR技術，展出台灣經貿網合適產品；並透過行動視訊，媒合台灣廠商與買主採購洽談。他強調，數位貿協是進行式，也是未來式。

明年貿協將歡慶50周年，貿協走過半世紀，見證也參與了台灣對外經貿的發展。黃志芳表示，貿協將持續為台灣業者連接國際網絡，媒合國際合作，扮演台灣業者拓展貿易的最佳夥伴，期許成為「國家經貿航母」、「數位科技領航者」、「創新模式推動者」。

(旺報 )