柯媽今天說，做人難道可以太壞心，「我們沒做什麼壞事情，大家要罵我們，天會責罰，」所以她才？，如果蔡英文總統欺負柯P，沒有關係。

柯媽今天是出席「銀齡藝術SPA」活動時，接受媒體聯訪時做了上述表示。她強調，是為民眾黨立委參選人蔡宜芳與民眾黨不分區立委提名人吳欣盈而來，而且因為公益，所以，「我就趕快過來。」況且，這兩位很漂亮，都是美人，「有幾個像這麼漂亮？很少！」

柯媽也針對柯P與陳菊為高雄市府負債罵來罵去一事，為柯P抱屈說，「罵陳菊哪有辦法？」她說，是去年12月底中央發出來一分單子，單子註明哪個縣市剩多少錢、那個縣市賺多少錢、哪個縣市用多少錢。柯P一看，就說高雄怎麼欠這麼多，也沒說陳菊，「他絕對不是有惡意，絕對、絕對不是有惡意。」

柯媽說，結果陳菊出來罵柯P，罵三個禮拜，柯文哲說「我沒惡意，她要這樣罵我，算了。」柯媽還說，不只陳菊出來罵三個禮拜，連她的心腹，管碧玲、劉世芳、趙天麟、林岱樺，四個人每天都出來罵柯文哲，「我想說你不要和人家吵架、算了。你沒惡意，想說為何欠這麼多，為何這樣，他也不知道，看到單子順便拿起來看，問說為何減少這麼多，這樣就不行了，還能講什麼。」

(工商 )