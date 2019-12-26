三民二分局警方日前實施防搶演練，相當逼真。（三民二分局提供／柯宗緯高雄傳真）

年關將近，為嚇阻歹徒犯案，防制重大刑案發生，日前三民二分局警方在高雄市農會三民辦事處實施「防搶演練暨攔截圍捕演訓」，以提高員警值勤警覺、機動性，同時提升金融機構自我防護能力。演練過程逼真，路人以為警察緝捕重要逃犯，才後發現是防搶演練，對於如此具震撼力圍捕過程，忍不住為波麗士大人按讚。

三民二分局指出，以大數據分析轄內治安狀況，於重點時段規劃金融機構巡邏守望、埋伏勤務，目前已有效提升整體肅竊、防搶、打詐等偵防效能。

警方表示，經過分析，機車於都會區機動性高，常為歹徒犯案所使用之交通工具。據此，防搶演練之情境以模擬歹徒騎乘機車至銀行外觀察營業廳內外人員動態再伺機行搶。

線上警組接獲本分局勤務指揮中心無線電通報後即刻上線佈陣實施攔截圍捕以有效迅速整合線上警力，依「打破建制、相互支援、優勢組合」為調度原則，同時運用「口袋戰法」包抄夾擊順利緝捕歹徒。

三民二分局長黃文哲呼籲，此次防搶演練為分析轄內治安狀況，縝密策畫部署，將理論與實務結合，提高本分局快速打擊犯罪反應能力。除此之外，平日即統合所屬警力整合偵查能量，置重點於查緝毒品、詐欺、槍械、竊盜、黑道幫派等各類犯罪，以彰顯打擊犯罪決心。

(中時 )