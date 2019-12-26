「河樂廣場」將成市區最大親水廣場，並保留中國城建物遺構，夜間景觀迷人。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

中國城遺構融入親水廣場。(台南市都發局提供／曹婷婷台南傳真)

台南中正路昔日地標「中國城」3年前拆除後，歷經設計規畫、施工，以自然、生活與潟湖3大創意空間，斥資1.4億元打造「河樂廣場」成為市區最大親水廣場，並保留中國城建物遺構，日前已竣工待驗收，預計農曆春節前拆除1樓圍籬「露臉」，明年2月底問世。

台南市政府都發局指出，中國城2016年10月拆除，後續進入規畫、設計施工，但工程一波三折，一度流標，去年底開始動工後，日前已經竣工，明年2月底將正式開幕，也宣告開啟台南歷史、地景新面貌。

工程範圍位於中正路上，由東向西延伸，自康樂街延伸至環河街運河岸一帶，占地1.93公頃，歷經2年多設計階段，結合國內外專家學者歷經多次研商討論，草圖描繪及多次修圖至著手設計完成，融入大自然的景觀、潟湖概念。

目前整座基地仍以圍籬圍著，但整座廣場1樓基地矗立中國城拆除回填展示區，寓教於樂，希望讓大眾知道「河樂廣場」歷經府城最繁華運河碼頭、中國城興衰，直至今日蛻變親水廣場，感受這是一個具有歷史痕跡的場域。此外，富比世雜誌更曾美譽這處廣場將是「世界7大令人期待公園」，尚未問世已有不少人期待。

除了舊建築訴說歷史，廣場最大特色是親水空間的營造，占地1.9公頃是市區最大親水廣場，2期工程預計6月還將加入裝置藝、AR互動虛擬實境體驗等，未來，遊客可在此休憩賞夕陽、感受歷史與現代的空間氛圍。

都發局表示，市府啟動府城軸帶翻轉，拆除中國城改造下凹式露天水景的「河樂廣場」及海安路藝術林蔭大道，搭配運河星鑽區段徵收公共工程的完工通車，以及即將完工的金色流域運河燈光及景觀工程，未來周邊還有舊魚市場的活化再利用，可望蛻變市區新亮點。

(中時 )