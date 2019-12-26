運達投顧分析師洪任浚指出，外資尚未歸隊，內資已先行卡位，儘管加權指數維持橫盤整理，櫃買市場卻悄悄地創下新高，台股不缺資金、缺的是信心，只要量能恢復正常，多方趨勢仍有延續的力道。個股方面，本周納入投資組合的久元，發光二極體（LED）設備投資需求再起。

他分析，晶電（2448）宣布將與中國廠商合作建構全球第一座Micro LED量產基地，帶動LED族群26日全面上漲。Micro LED題材已熱炒多時，一直受制技術面無法突破而缺乏明星產品，晶電準備建廠代表技術已達到可量產的水準，Micro LED即將從夢想邁向實現階段，而建廠階段首先受惠的還是設備族群。

久元（6261）為半導體及光電切割及挑檢設備廠，過去受到光電產業衰退的影響，獲利表現不如過往，然獲利成績卻也維持在3元以上，而資產方面，自有資本比率超過八成，財務面相當穩健，隨著大客戶晶電準備建置Micro LED量產基地，有望帶動高速LED挑檢機的需求。

(工商 )