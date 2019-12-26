桃園市長鄭文燦（右）與星宇航空董事長張國煒（左）簽下MOU，未來可望在桃園航空城產專區有合作機會。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與星宇航空董事長張國煒（左）簽下MOU，未來可望在桃園航空城產專區有合作機會。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與星宇航空董事長張國煒（左）簽下MOU後，雙方交換紀念品。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（右）與星宇航空董事長張國煒（左）簽下MOU，未來可望在桃園航空城產專區有合作機會。（甘嘉雯攝）

星宇航空明年1月開航，星宇航空董事長張國煒26日與市府簽訂「桃園市政府×星宇航空 桃園航空城簽署MOU」，董事長張國煒表示，開航後後續土地有需求，航空產業有上下游關係，包括後續服務產業，食品供給及機上侍應品的洗滌等延伸附屬產業都需要繼續發展，而航空城招商，希望可以進駐優先產專區內，不過桃園市長鄭文燦表示，會協助但還需要召開評選，沒有內定問題。

鄭文燦致詞時，細數星宇創造7大奇蹟，並表示符合優先產專區6大產業需求，未來進行公開評選時，歡迎星宇參與，張國煒表示，公司後續發展需要土地，很開心跟市府合作進駐航空城產專區，帶動航空產業。

星宇與市府雙方都相當重視，星宇除了董事長張國煒出席，總經理翟健華、公關長聶國維等人都親自到場，穿著新制服的星宇空服組員擔任接待，引導雙方完成簽約儀式。

張國煒說，公司才剛開始，後續發展計畫仍需要土地，由於航空產業有上下游關係，包含食品供給、機上侍應品洗滌等延伸附屬產業需要發展，在這時間點碰到航空城招商，很高興可以跟市府合作進駐到產專區，讓航空產業發展起來。

鄭文燦表示，星宇7大奇蹟包括首航機票11分鐘秒殺、去年5月成立不到2年就買到全新飛機又準備首航、董事長張國煒親自開飛機回來、安全影片66萬人次觀看、米其林等級飛機餐，特別是吸引不少星粉與K粉、短程單走道窄體客機提供WIFI服務連商務艙也能躺平，再來星宇航空空服員和制服影片都在網路瘋傳等。

經發局表示，桃園航空城計畫明年將進入實質開發階段，總招商面積300多公頃，優先產專區有90多公頃，將是亞洲最大的航空建設計畫案，預估總投資金額預計超過5000億元，後年年底開始招商，星宇航空有意進駐投資桃園航空城，與市府簽署合作備忘錄。

鄭文燦表示，星宇航空看好桃園投資環境，去年5月成立後，就將運籌中心設於遠雄自由貿易港區，市府居中協助，將作為營運總部，包含地勤飛航訓練中心、機組員報到中心、航機全天候監控中心等，預計明年7月完工。

(中時 )