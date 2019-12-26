◎藍批蔡稅改小確幸 掩護富豪減稅

國民黨立法院黨團今開記者會，抨擊蔡政府稅改的小確幸，其實是利用廣大百姓，來掩護背後少數億萬大戶減稅，簡直是「富豪吃肉、百姓喝湯」，加大國內貧富差距，蔡政府的稅改真相是向富人靠攏。

◎韓國瑜親自義賣夾克 28日韓郭王確定不合體

高雄立委候選人黃韻涵28日將在岡山舉辦造勢活動，外界關心韓國瑜、郭台銘、王金平是否可能在台上合體，黃韻涵日前表示會盡力促成，但韓陣營稍早公布周六在南港展覽館舉辦「2020鋼鐵愛心拍賣會」，韓國瑜本人將親自出席，也宣告當天不會南下高雄參加黃韻涵造勢活動，與郭、王確定當天無法合體。

◎誤射雄三飛彈害命 3軍士官判囚定讞

海軍金江艦3年前誤射飛彈擊中漁船造成1死3傷，最高法院自為改判，依據新修正的過失致死罪將中尉兵器長許博為判刑1年，射控士官長陳銘修判刑1年7月、中士高嘉駿判刑1年4月定讞，誤射雄三飛彈的軍士官須入獄服刑。

◎秋冬補助溫泉券 使用期延至明年2月底

秋冬補助的溫泉券及夜市券，原本只到明年1月底，不過現在使用期限又延長了。交通部長林佳龍今日出席蘇花改北花線「回遊號」客運新車發表會時表示，溫泉券、夜市券的使用期限，會延長至2月底。

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