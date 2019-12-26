近日，大陸廣東省廣州市橫枝崗發現近60座古代墓葬的消息引發關注，據大陸廣州市文物考古研究院消息，目前已清理墓葬57座，包括從漢代到清代6個朝代的墓葬，自1950年代開始，大陸考古工作者在橫枝崗一帶進行了數十次搶救性考古勘探和發掘工作，清理兩漢到明清時期墓葬近千座，出土了大量文物。

目前，大陸考古隊已清理墓葬57座，其中漢葬11座、晉南朝墓13座、唐墓2座、宋墓1座、明墓5座，以及清墓25座，出土陶器、青銅器、鐵器、珠飾等文物近500件。

據介紹，此次勘探發現的古墓葬分佈十分密集，晚期墓葬打破早期墓葬的現象頻繁，已經清理的50多座古墓葬中，漢墓和東晉南朝墓分佈集中、數量多、規模大，漢代墓葬均為豎穴木槨墓，時代從西漢晚期到東漢，墓葬保存良好，隨葬器物豐富，以陶器居多，此外還有銅劍、銅鏡和銅錢等。

其中編號M27、M28兩墓並列，很可能是夫婦合葬墓，隨葬器物最為豐富，倉、灶、井、屋等模型器具有嶺南地方特色。M28隨葬的珠飾由260粒水晶、瑪瑙、琥珀等質地的珠子、管飾組成，十分精美。

大陸廣州市文物考古研究院副院長易西兵表示，墓葬群遺址地理環境相對優越，在廣州古城東北郊，距離城區約有3公里，此處也一直是古墓葬的重點埋藏區，因該處是小山崗，地勢比較高，沒有水患的危險，且旁邊是小溪，在傳統的環境裡也是很好的去處，所以歷史上墓葬都集中在這個地方，時代跨度很大，前後有2000年左右的歷史。

(旺報 )