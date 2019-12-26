前年10月24日國道三號龍井路段聯結車超載失控衝到對向北上車道，釀成3死的嚴重車禍事故，無照駕駛的26歲東俊仁去年已遭判刑3年2月確定；所屬高雄市旗聯交通公司50歲負責人黃新財，容任東男無照駕駛已被吊銷牌照的車輛，還違規超載上路釀禍，彰化地院近日依過失致死罪判處1年6月。

3條人命的代價！未曾考取職業聯結車駕駛執照的東男，只有自小客車駕照，因酒駕遭吊扣，卻仍駕駛曳引車從苗栗超載H鋼返回高雄，在國三南下189公里處失控，導致駕駛奧迪的41歲林男與妻子和僅7個月大的女嬰慘死。

根據判決書，黃男經營貨運業多年，亦領有職業聯結車駕照具相當經驗，熟知法規限制，卻指派東男駕駛曳引車半拖車先前往台中港卸貨，再前往苗栗東和鋼鐵廠載運H鋼，超重率達22.17％，導致左前輪爆胎後在下坡路段失控衝過中央分隔島，迎面撞擊行駛在內側車道的林男與妻女一家，3人遭受輾壓全身重創當場死亡。

黃男否認有過失致死犯行，辯稱是一時心軟，因東男說老婆懷孕須要多賺點錢，才答應讓他從跟車變開車，且直到出事才知道他沒職業駕照；但被法官認為是卸責之詞，不予採信。

法官認為，案發時旗聯公司尚有3名合格司機可調度，黃男卻指示、容任無照東男長途超重駕駛聯結車載運近43噸重鋼鐵，誠屬大意疏忽、罔顧東及公眾行車安全，但審酌黃未實際駕駛、無從在現場指揮操控，難科以與東男相同罪責，檢方求處4年徒刑自嫌過重，且犯後迄今仍未賠償、未與被害人家屬達成和解，故量處其刑。

(中時 )