英國洲際酒店集團（IHG）積極在台拓點布局，搶在台北大直英迪格（Indigo）酒店開幕前，由誠益開發投資、IHG經營管理的台中逢甲智選假日（Holiday Inn Express）酒店，已於18日正式開幕營業，成為集團在台第8處據點，預期將為台中旅遊市場注入新活力。

誠益開發由擁有30年以上建築經驗團隊創立，看好逢甲商圈住宿逆勢成長、高達20億元商機，自地自建並首次跨足觀光產業，與國際品牌聯手，將最具競爭力的酒店品牌帶進逢甲商圈，盼能帶動觀光人潮，與逢甲商圈共生共榮。

台中逢甲智選假日酒店位於逢甲夜市周邊，距離台中國際機場和高鐵台中站皆僅需15分鐘車程，交通機能方便。全館設有96間客房，入住即可體驗智選假日的「優質睡眠」、「智選早餐」、「免費網路」及「暢快沐浴」等品牌要素，同步搶攻商務出差和休閒旅遊商機。

洲際酒店集團旗下擁有16個酒店品牌、遍布全球逾100個國家地區，忠誠客戶計畫「IHG優悅會」擁有超過1億名會員。看好亞洲旅遊市場日益活絡，其中來台旅客連3年創高，旅遊及商務客群對酒店需求均穩定成長，且國際酒店品牌仍不多，因此積極在台布局。

除了先前已開業的桃園、台中公園智選假日酒店外，洲際酒店集團分別於2016、2017年開出高雄中央公園英迪格、台南大員皇冠假日（Crowne Plaza）酒店。去年9月開出新竹英迪格酒店，今年3月金普頓（KIMPTON）大安酒店開幕，為該品牌於亞太區首處據點。

洲際酒店集團積極將旗下橫跨中、高階市場多元風格酒店引進台灣，盼為賓客帶來獨特的住宿體驗。在開出台中假日逢甲智選酒店後，台北大直英迪格酒店預計接棒於明年2月開幕迎賓，成為集團在台第9處據點。

洲際酒店集團在台尚有嘉義智選假日（Holiday Inn）酒店、台中洲際（InterContinental）勤美、阿里山英迪格酒店等據點籌備中。同時，遠雄集團在高雄亞洲新灣區投資的豪邸複合式酒店地標建案「遠雄THE ONE」，據悉亦規畫簽約打造為高雄洲際酒店。

(時報資訊)