台南立委第三選區升煙硝戰，童小芸三招劍指陳亭妃，下挑戰書嗆辯論

台南市立委第三選區26日升起選戰煙硝味，國民黨籍候選人童小芸以「建設經費爭功、助理父親人命與妹妹陳怡珍跑票」3項質疑，劍指民進黨現任3連霸立委陳亭妃，並秀挑戰書邀約公開辯論，陳亭妃陣營淡然回應國民黨只會負面選舉。

台南市立委第三選區被認為是民進黨「選情穩定」的一席，陳亭妃的選戰策略始終未與里長出身的童小芸正面過招。

距選舉開票剩半個月，童小芸26日火力全開，公開3個問題質疑陳亭妃，讓第三選區選戰煙硝味升起。

童小芸表示，陳亭妃誇口3屆立委期間為選區爭取500多億的建設經費，她要求對手提出原件資料證明，質疑對方將行政院的補助款費與預算總合，「撿現成的」移花接木成為自己的功勞，借此騙票。

陳亭妃與議員胞妹陳怡珍的黃姓助理2018年6月曾半夜怒踹陳亭妃家門，黃男老父一度對兒子下跪磕頭，隨即自焚身亡，此案黃父動機成謎，黃男也在事後噤聲，童小芸26日重提此案，只稱「人命關天」，要求陳式姐妹必須講清楚「發生了什麼事」，引來手段劇烈的自殺結果。

童小芸表示，陳怡珍在去年台南市議長選舉跑票，背叛民進黨，陳亭妃卻在電視上以「你們不了解台南」帶過，她質疑，跑票是非常嚴重的事，身為姐姐的陳亭妃是否有參與事前策畫，應該出面講清楚。

炮火全開的童小芸秀出挑戰書，邀陳亭妃公開辯論，在1月2日前，任何時間、地點都由對方決定。

針對童小芸的3項質疑，陳亭妃陣營只淡然回應，請童里長認真瞭解程序，就不會提出這麼荒謬的問題。認為國民黨只會負面選舉，拿不出牛肉，並反擊「童里長在當誰的打手呢？」。

指陳亭妃助理夜踹陳亭妃住家，助理父親還自焚身亡，事出有因，陳亭妃應該出面講清楚。（程炳璋攝）

(中時 )