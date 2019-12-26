美國《紐約時報》近日報導，美國為了集中與大陸和俄羅斯展開「列強競爭」，開始研究以西非為起點，重新部署20萬的海外美軍。如果美軍完成重新部署計劃，全球安全格局也將發生相當大的改變。而據南韓《朝鮮日報》26日援引報導指出，為了牽制陸俄，駐韓美軍兵力可能不減反增。

《紐約時報》24日引據美國政府消息人士的話報導，美國國防部長艾思博正在考慮削減或完全撤走美軍的計劃。《紐約時報》分析說，此次措施是艾思博推進的美軍世界重新部署的第一步。據悉，目前美軍在非洲部署了約6000至7000人，大部分駐紮在撒哈拉沙漠以南。

《紐約時報》報導說：「這主要是為了減少911恐怖事件後持續不斷的（反恐戰爭）任務，將優先順序集中在與俄羅斯和中國等所謂『列強』對抗的計劃上。艾思博指示美軍非洲司令部，不僅計劃在明年1月前撤軍，還計劃重新部署兵力。」

美國國防部的這一計劃，是為了全面應對21世紀新開始的陸俄的競爭。艾思博今年10月曾在阿富汗說過：「已經指示所有指揮官尋找美國能夠最優先投入的剩餘資金和人力，排名第一的是大陸，第二是俄羅斯。」

如果美軍在世界範圍內進行重新部署，中南美和中東的美軍也很有可能大幅調整。美國官員也對《紐約時報》說：「繼非洲之後，中南美也將跟進（美軍縮減）。正如預想的那樣，隨時可能在伊拉克和阿富汗進行縮減。「

美韓2國特戰部隊11月7日在南韓江原道附近進行空降任務。（路透）。

《紐約時報》還說，艾思博希望將駐伊拉克美軍的兵力從目前的5000人減少到2500人，從阿富汗的1.3萬人中裁減4000人。美軍在中東的重新部署工作也已經展開。但最近隨著與伊朗的緊張關係加劇，又向沙烏地增派了3000名美軍。

《紐約時報》指出，根據美軍的世界戰略，美軍有可能增援的地方是南韓。《紐約時報》報導稱：「美國要求美軍兵力維持現有水平或有可能增加的國家分擔更多的防衛費。艾思博向南韓施壓，要求將防衛費分擔額提高到每年50億美元的水平。」雖然有人擔心美國總統川普會要求大幅提高防衛費分擔金，甚至拿出裁減駐韓美軍的籌碼，但國防部從牽制陸俄的角度出發，認為駐韓美軍的軍事價值比過去更為重要。從這一點來看，美國可能會要求增加防衛費，並考慮按照自己的世界戰略增加駐韓美軍的作用。

美國國會最近通過了2020財政年度《國防授權法》（NDAA），規定駐韓美軍規模不能隨意縮減到目前2.85萬人以下的水平，川普20日簽署了該法案。

(中時 )