對國民黨總統候選人韓國瑜，柯媽今天出席「銀齡藝術SPA」活動回答媒體提問時指出，她沒有注意看，「我真的沒有注意看。我看政治看到頭痛，不要看。」

有媒體問她「以前對韓印象不是不錯？」柯媽立即否認說，「哪有，我不認識韓國瑜，一次都沒有跟他見過面。」媒體繼續追問「覺得他人怎麼樣？」柯媽再一次強調：「我就不認識他。」

(工商 )