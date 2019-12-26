柯媽：不認識韓國瑜 從沒見過面 17:282019/12/26 工商 譚淑珍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 柯爸與柯媽。(資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 對國民黨總統候選人韓國瑜，柯媽今天出席「銀齡藝術SPA」活動回答媒體提問時指出，她沒有注意看，「我真的沒有注意看。我看政治看到頭痛，不要看。」 有媒體問她「以前對韓印象不是不錯？」柯媽立即否認說，「哪有，我不認識韓國瑜，一次都沒有跟他見過面。」媒體繼續追問「覺得他人怎麼樣？」柯媽再一次強調：「我就不認識他。」 (工商 ) #媒體 #韓國瑜 #活動 #出席 #國民黨 #總統 #候選人 #柯媽 #銀齡藝術SPA 也許您會感興趣 推薦閱讀 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 韓國瑜抱娃惹議 女嬰父澄清：沒有不同意 12:512019/12/23 政治 影》韓國瑜抱女嬰遭扭曲 韓辦還原事發經過 15:382019/12/23 政治 拒上三立政論節目 羅智強：國民黨硬起來 19:122019/12/24 政治 誰說韓英文爛？與博恩全英語交流驚呆全場爆掌聲 22:552019/12/24 生活 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 韓國瑜要求PK三個動作 博恩爆汗做不來：我褲檔卡東西 00:132019/12/25 生活 小英男孩急護主 龔明鑫千字駁韓國瑜政見謬誤 18:382019/12/25 政治 看完韓國瑜上《博恩》 男大生叩應陳揮文節目吐真心話… 19:322019/12/25 娛樂 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ 15:422019/12/26 政治 政治熱門新聞 總統政見會後街頭民調出爐 網驚：最近怎麼都輸 - 政治 年輕人為何愛黑韓？韓國瑜曝幕後真相！ - 政治 最新封關民調 蔡支持度 網看完：會笑死 - 政治 急了？王浩宇吐真言：韓國瑜可能贏… - 政治 學生模擬投票結果嚇人 網傻眼：韓國瑜的票也太誇張 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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