苗栗縣大湖獅子會，自7月起發起儲蓄活動，26日剖錢筒送愛，含各界加碼共10萬元挹注大湖鄉公所急難救助專戶。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖獅子會，自7月起發起儲蓄活動，26日剖錢筒送愛，含各界加碼共10萬元挹注大湖鄉公所急難救助專戶。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖獅子會，自7月起發起儲蓄活動，26日剖錢筒送愛，含各界加碼共10萬元挹注大湖鄉公所急難救助專戶。（巫靜婷攝）

（左起）大湖鄉長胡娘妹身兼大湖獅子會會長，與國際獅子會300－G1區獅子會第2專區主席謝學海、代表會主席謝見德、農會理事長劉興政、大湖警分局長謝鼎鈞，到場剖錢筒響應。（巫靜婷攝）

國際獅子會300－G1區前總監戴美玉（右）加碼捐贈紅包響應。（巫靜婷攝）

大湖警分局捐紅包響應。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖獅子會，自7月起發起儲蓄活動，26日剖錢筒送愛，含各界加碼共10萬元挹注大湖鄉公所急難救助專戶。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖獅子會，自7月起發起儲蓄活動，26日剖錢筒送愛，含各界加碼共10萬元挹注大湖鄉公所急難救助專戶。（巫靜婷攝）

苗栗縣大湖獅子會26日舉辦「剖錢筒送愛心」活動，由大湖獅子會會長胡娘妹發起，邀集大湖鄉各餐飲、民宿業者與企業共同響應，自7月起將日常剩餘零錢投入指定竹筒，含捐贈金額達10萬元，胡娘妹表示，這些錢將全數捐贈鄉公所做為「急難紓困專用金」，幫助社會邊緣戶。

年關將近，社會邊緣戶有待各界關注，大湖獅子會指出，邊緣戶有別於中低收入戶有完善的社會福利補助，礙於尚有舊房屋或少許土地，導致未能達到救助標準，若家中主要經濟來源者突然生病或意外死亡，往往無法獲得公部門或外界的即時援助，有鑑於此，特別於7月發起存錢活動做愛心。

胡娘妹表示，每名獅兄獅姐都有1支竹筒，用於累積瑣碎的零錢，在歲末年終之際剖開，全數金額捐給大湖鄉公所做為緊急救助金，幫助社會邊緣戶，也藉此活動呼籲大眾保持「儲蓄觀念」，每天存下一些小額零錢，累積起來就能幫助更多人，這次剖錢筒共收到7萬元，加上各界加碼，總金額達10萬元。

現場有近30支竹筒，存滿會員們滿滿的愛心，大湖警分局、大湖地區農會、國際獅子會也到場捐紅包響應，胡娘妹說，存錢竹筒取自於山林，剖開後還能當柴燒；藉由天天儲蓄做愛心，就不必臨時尋找大筆金援，造成別人的壓力，盼活動能拋磚引玉，邀請更多人關懷社會角落。

(中時 )