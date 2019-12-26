苗栗縣大湖獅子會26日舉辦「剖錢筒送愛心」活動，由大湖獅子會會長胡娘妹發起，邀集大湖鄉各餐飲、民宿業者與企業共同響應，自7月起將日常剩餘零錢投入指定竹筒，含捐贈金額達10萬元，胡娘妹表示，這些錢將全數捐贈鄉公所做為「急難紓困專用金」，幫助社會邊緣戶。
年關將近，社會邊緣戶有待各界關注，大湖獅子會指出，邊緣戶有別於中低收入戶有完善的社會福利補助，礙於尚有舊房屋或少許土地，導致未能達到救助標準，若家中主要經濟來源者突然生病或意外死亡，往往無法獲得公部門或外界的即時援助，有鑑於此，特別於7月發起存錢活動做愛心。
胡娘妹表示，每名獅兄獅姐都有1支竹筒，用於累積瑣碎的零錢，在歲末年終之際剖開，全數金額捐給大湖鄉公所做為緊急救助金，幫助社會邊緣戶，也藉此活動呼籲大眾保持「儲蓄觀念」，每天存下一些小額零錢，累積起來就能幫助更多人，這次剖錢筒共收到7萬元，加上各界加碼，總金額達10萬元。
現場有近30支竹筒，存滿會員們滿滿的愛心，大湖警分局、大湖地區農會、國際獅子會也到場捐紅包響應，胡娘妹說，存錢竹筒取自於山林，剖開後還能當柴燒；藉由天天儲蓄做愛心，就不必臨時尋找大筆金援，造成別人的壓力，盼活動能拋磚引玉，邀請更多人關懷社會角落。
(中時 )
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