核能流言終結者創辦人，目前是韓國瑜國政顧問團成員的黃士修，被中選會控告妨害公務案，台北地檢署26日首度開庭，黃士修在偵查庭結束後表示，核能政策是人民對政府的合理批判，蔡政府竟然用《刑法》來打壓人民言論自由；黃士修反問「我們是獨裁國家了嗎」？

黃士修表示，他被控妨害公務也感到很納悶，開庭後才知道，是今年「核電延役公投」被中選會駁回，他舉行將提起行政訴訟的記者會，透露了今年5月底的「核電延役、核能減煤公投案」被駁回，是民進黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉直接到中選會盯場的結果。

黃士修說，府院黨高層不但讓北檢辦他妨害公務、侮辱公署，也指示刑事警察局辦他《社維法》，他不明白到底哪裡妨害公務，而且他揭露的是介入中選會這個獨立機關的府院黨黑手，完全沒有侮辱中選會的意思。

黃士修強調，人民對政府施政合理的批判，政府竟然要用《刑法》來打壓人民言論自由，「難道我們是獨裁國家了嗎」？

(中時 )