在中國大陸的 5G 在 2019 年 10 月 31 日正式啟用 5G 商用服務後，不少廠商都隨後推出全新的 5G 手機，而 OPPO 也不例外。在今(26)日正式發表 Reno 3 以及 Reno 3 Pro 手機，分別搭載聯發科天璣1000L 以及高通 Snapdragon 765G 晶片，是 OPPO 旗下首款量產的 5G 手機。

OPPO Reno 3 Pro

OPPO Reno 3 Pro 搭載 6.5 吋螢幕，採用 E3 發光材質，亮度提升 14%，達到 800nits，峰值亮度達到 1100 nits。螢幕更新率為 90Hz，閱讀網頁、玩遊戲可以獲得更流場的體驗。搭配上下揚聲器，支援杜比全景聲。Reno 3 Pro 支援螢幕下指紋辨識技術，搭配 4025 mAh 電池，機身僅 171 公克。搭載高通 Snapddraogn 765G 處理器(整合5G數據晶片)，支援 NSA(非獨立組網)以及SA(獨立組網)的雙模5G網路，支援VC（Vapor Chamber）液冷散熱的同時增加多層石墨片，確保在 5G 網路下也能有更好的續航表現。充電支援 30W VOOC 4.0 快充，0分鐘可以充到 50%。

攝影方面，Reno 3 Pro 採用後置四攝，4800 萬畫素主鏡頭，搭配 800 萬畫素超廣角鏡頭、1300 萬畫素長焦鏡頭以及 200 萬畫素黑白人像鏡頭。長焦鏡頭可以支援 5 倍混合變焦，拍攝遠處物體能更清晰。錄影在支援原本 Reno 2 超級防手震的前提下，又增加以超廣角鏡頭拍攝時的超級防手震 Pro 功能，在寬廣畫面下也能有更穩定的畫面表現。前後鏡頭都支援人像背景虛化(散景)功能，提供日出印象、藍色星夜、霧月白以及月夜黑等四種顏色。

OPPO Reno 3 搭載天璣 1000L 晶片，發表前就備受矚目。(摘自OPPO官網)

OPPO Reno 3

Reno 3 搭載 6.4 吋 AMOLED 螢幕，更新率只有 60Hz，處理器為聯發科天璣 1000L 5G 晶片，樣支援 NSA、SA 雙模 5G 網路、L1/L5 雙頻 GPS 。Reno 3 採用索尼 IMX 686 感測器的 6400 萬畫素主鏡頭，搭配 800 萬畫素超廣角鏡頭(119度視野)，以及 200 萬畫素黑白鏡頭以及 200 萬畫素復古人像鏡頭，支援 AI 超級夜景、。前鏡頭則是 3200 萬畫素鏡頭，支援 AI 美顏。搭配 4025 mAh 電池，支援 VOOC 4.0 快充，支援光感螢幕指紋 3.0 並支援 NFC，提供日出印象、藍色星夜、霧月白以及月夜黑等四種顏色。

OPPO Reno 3 定價人民幣 3399 起(8GB+128GB)，12GB+128GB 則是人民幣 3699；Reno 3 Pro 8GB+128GB 為人民幣 3999、12GB+256GB 版本為人民幣 4499、OPPO Reno 3 潘通(PANTONE)訂製版則是訂價人民幣 4199 起。

(中時電子報)