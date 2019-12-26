客家委員會主辦的「2019客家流行音樂大賽」，總決賽暨頒獎典禮將於12月29日下午2點在西門WESTAR登場，並邀請成軍超過20年、屢屢受邀國際音樂節演出的八十八顆芭樂籽主唱阿強擔任遞獎大使，藉此傳達音樂能量給新生代音樂人。

阿強表示，媽媽是桃園客家人，外婆只會說客語，所以從小到大，他對客家美食與生活方式非常熟悉，對他影響也很深。音樂是另一個影響他的重要元素，也一直是他的最愛，即使因為走上音樂路，讓他一度生活拮据，卻從未想過不曾放棄。

受邀擔任2019客家流行音樂大賽頒獎典禮遞獎大使，阿強表示：「深表榮幸！」他想把自己對音樂的堅持與夢想的精神，傳達給每位熱愛音樂的朋友們。

本屆入圍總決賽的選手計有21組，導師羅文裕誇讚入圍者實力很強，每組的音樂都呈現不同樣貌，讓聽者有好多驚喜。29日的總決賽暨頒獎典禮，由徐哲緯與容嘉連袂主持，Joanna王若琳與黃子軒合作為活動揭開序幕演出，中場演出則是金曲常勝軍黃連煜偕同金曲樂團董事長樂團合唱。歡迎民眾免費入場。

(旺報 )