國產署今（26）日與高雄市野鳥學會、社團法人台灣黑面琵鷺保育學會完成簽約，未來嘉義布袋鹽田國有土地（約91公頃）、台南七股鹽灘國有土地（約361公頃）將分別由兩大學會認養。

近年來，環境保護為各界關切議題，國產署經管國有非公用土地高達173萬筆、22萬公頃，大多數位於都會邊陲地區之邊際土地，國產署注意到該等土地攸關自然生態環境保護，但受限於政府人力、經費不足且缺乏環境保護人才，僅能做到土地管理。

因此，國產署在今年1月30日訂定「國有非公用邊際土地提供認養促進環境保護案件處理原則」，讓國有邊際土地（例如：海岸地區、濕地、埤塘、山區），可以無償提供環保團體進行保育利用，透過環保團體定期巡守避免國有土地遭受破壞，並提供環保團體整理維護環境及舉辦相關環境保護及生態保育活動。

國產署首批受理2個申請案，也就是社團法人高雄市野鳥學會申請認養嘉義布袋鹽田國有土地、社團法人台灣黑面琵鷺保育學會申請認養台南七股鹽灘國有土地。

國產署也邀請專家、學者召開審議會議，實地勘查及由專家、學者就學會所提認養計畫書提供審查意見，計畫書經修正審查通過、核准認養。

國產署進一步表示，簽約只是開始，近期將完成社團法人台灣石虎保育協會申請苗栗縣通霄鎮國有土地認養案審議會議，提供國有土地作為石虎觀察記錄生態繁衍情形之保育用途，未來持續努力、讓環境永續經營。

(工商 )