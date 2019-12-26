舊客戶NIKE、ADIDAS等全球品牌廠的訂單量增加，UA、LULU等新客戶也有貢獻，羽絨衣廠廣越（4438）預期，12月營運仍可創同期新高；廣越指出，明年UA、LULU等新客戶出貨增加，舊客戶也保持成長，且，羅馬尼亞新增產能明年1月可投產，2020年的成長動能還在。

不過，市場指出，由於廣越今年基期較高，2020年營運成長的幅度預期會比今年低。

廣越指出，以手中訂單能見度來看，主力客戶patagonia今年成長很快，明年可能會放緩；而NORTH FACE會是2020年成長較快的客戶。

另外，UA最近二年才發展羽絨服，訂單量增速很快；LULULEMON也是剛開始發展羽絨衣，這二年的下單量應會逐步增加。

廣越指出，明年成長的一個亮點是，之前UNIQLO帶動輕薄短小的羽絨衣市場趨識；不過，接下來羽絨服會流行韓版的厚重、且長版的外套，布、工繳、羽絨要用較多，這對廣越羽絨事業的成長是有利的。

廣越累計今年1～11月合併營收154.31億元，年增率24.35％，預期今年全年的營運成長幅度約在22～23％；2020年的幅度也會在10％以上。

(工商 )