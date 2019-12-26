聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，台股受歐美假期影響，大盤持續量縮整理，然櫃買指數26日卻再創波段新高，盤面結構不但以中小型類股為主，更呈現百花齊放的格局，至於傳產部份則以造紙漲幅較為領先。

類股方面，銅箔基板（CCL）相關個股受惠5G需求強勁，法人預估2020～2025年高速銅箔基板的複合年均增長率將達15％，加上中美轉單的加持，2020年CCL族群獲利有望大幅成長，部份個股近期都已整理完成，籌碼相對乾淨，建議投資人可以逢低進場布局。

個股方面，本周納入投資組合的健策，利多持續發酵，加上籌碼集中，股價26日再創波段新高，待下周外資回籠後，後市表現仍可期待。

操作方面，預計年底前都將以中小型類股表現為主，但隨著農曆年前拉貨及大陸加速5G建置，可望帶動5G概念股的漲勢，投資人則可分批布局散熱、功率放大器（PA）、CCL等相關產業。

(工商 )