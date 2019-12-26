搭上美學客運，從台北到花蓮！對許多人而言，花蓮的好山好水令人著迷，慢城生活好悠遊，原民、客家美味好熱情。太魯閣的鬼斧神工、六十六山的金針花、七星潭的蔚藍海岸。「蘇花改」確定明年1月6日通車，由經濟部與交通部跨部會合作的「北花線公運美學計畫」，今（26日）舉行成果發表記者會，直達客運「北花線－回遊號」將由首都客運、台北客運及統聯客運3家業者提供「南港－花蓮」、「板橋－花蓮」2條全新路線。

「北花線－回遊號」主視覺，看到花蓮的好山好水。（台灣創意設計中心 提供）

以白色為主體，上面有八種藍綠顏色的石頭，這是交通部、經濟部與台灣創意中心合作，全新發表的「北花線-回遊號」，帶領旅人來到美麗的花蓮。以往返「台北-花蓮」兩地命名，結合回家及遊玩的概念，標準字融入道路的風格，以現代黑體為基礎結構。客運為24小時服務，全天都有車可搭，通車時間為3.5-4小時。

使用減法設計，車體內裝只採用白、藍與黑三色，統一調性提升視覺感受。（台灣創意設計中心 提供）

客運行駛在台灣美麗的公路上，如移動風景讓人著迷！客運外觀運用視覺將國際級觀光景點花蓮七星潭的鵝卵石注入新生命，八顆鵝卵石象徵蘇花改全線貫穿八個隧道，突破難關打造一條安全運輸的路線，並以花蓮得天獨厚的山（綠色）、海（藍色）融入其中，打造創全新的形象語言，引領乘客在移動中進行城市及家之間的心情轉換。

以往警示區域總是使用紅色，設計師將色彩抽掉，還給乘客最佳的觀賞風景。（台灣創意設計中心 提供）

設計團隊從堅守減少異材質使用、淡化材質紋理、簡化視覺線條3大原則下進行減法設計。內裝空間設計以白色系為主體，座椅大膽採用白色PU材質；電視、音響、冷氣風管處也使用淺色皮料包覆。

窗簾則採用立體剪裁式拉簾，解決過去布簾繁雜花色與清潔收納問題，去除視覺及觸覺的繁複，簡化線條讓整體更顯俐落一致，搭配淡藍色暖光燈光襯托，營造出零壓力的體驗空間，也讓民眾搭乘北花線時，與窗外的風景零距離接觸。

花蓮光復鄉的馬太鞍濕地，是一處湧泉不絕的天然沼澤濕地。（林宜靜 攝）

內裝乘客座椅設計除了用色大膽外，具人體工學的寬敞座椅與藍色鵝卵石造型的可調式頭枕，不僅提升長途車程的舒適度；鵝卵石造型的頭枕更增添不少趣味性及話題性，成為此次設計改造的亮點之一。

除了美學讓人驚艷，坐在車內也是一種享受，三排座椅讓旅人有更大空間、車上有免費wifi、充電USB、液晶螢幕未來可播放數位電視！除普通車型以外，還有大復康巴士的車型，讓輪椅族方便搭乘。

花蓮太魯閣的鬼斧神工。（林宜靜 攝）

然最讓旅人心動的還是「蘇花改」沿途的美麗風景，蔚藍的太平洋、中央山脈的新綠。緊接著就是跨年、農曆假期了，不妨相揪好友乘坐「北花線－回遊號」，體驗花蓮的多元魅力。

經濟部次長林全能、交通部長林佳龍（前排由左至右）共同出席北花線回遊號發表會。（台灣創意設計中心 提供）

「北花線 回遊號」首發宣傳片 正式曝光。（影音由台灣創意設計中心製作，取自YouTube）

(中時電子報)