凱文史貝西於平安夜上傳的詭異影片。

挪威公主瑪莎（Maertha Louise）的前夫、作家貝恩（Ari Behn）驚傳在聖誕節自殺身亡，享年47歲。他與瑪莎在2002年結婚，但這段平民與皇室的婚姻未能走向幸福結局，於2017年宣布正式離婚。

貝恩是挪威知名作家，代表作為短篇小說集《Sad as Hell》，2017年曾指控奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)對他性騷擾。據外媒報導，貝恩2017年聲稱在10年前的一場諾貝爾和平獎活動上，與凱文史貝西相談甚歡，隨後對方就邀約他去外頭抽菸，並一邊把手放在桌下撫摸他的下體，令貝恩當下相當不舒服，婉轉拒絕邀約。

而貝恩經紀人也發表聲明，證實貝恩在聖誕節自殺身亡，「我們非常傷心…請求此後能尊敬我們這些他親近的人的生活隱私。」並未交代自殺原因。

巧合的是，凱文史貝西才在貝恩自殺的前一天於社群網站發布一部可疑影片，影片中他說：「下次如果有人做了你不喜歡的事情，你可以繼續直接攻擊他，但你可以忍住怒火，讓他們意想不到，也可以用善意殺死他。」

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)