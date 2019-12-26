高市觀光局推出「郵輪Light版好玩卡」，遊客大贊很用心。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

全台首張針對郵輪客推出的旅遊套票「郵輪Light版好玩卡」，日前在高雄正式發行，結合郵輪客高消費力和旅遊短停留的特性，整合市區交通、免費票券與商家優惠，推出一日好玩卡套票，售價1400元內含700元儲值金，不僅是台灣首創，也是世界上少數專門針對郵輪自由行遊客推出的旅遊套票，讓郵輪旅客一下船就可暢遊高雄，也可望為高雄帶來豐碩觀光財。

高雄市觀光局長邱俊龍表示，搭乘郵輪來的遊客都相當注重觀光品質，配合明年即將落成的港埠旅運大樓，觀光郵輪事業將日益蓬勃發展，推出「郵輪Light版好玩卡」，要讓郵輪客能夠更便捷的遊覽高雄。

邱俊龍強調，高雄擁有得天獨厚的人文與氣候環境，而高雄港位於高雄市都心區，緊鄰著亞洲新灣區及旗鼓鹽三區，由輕軌捷運串連各區旅遊熱點，如夢時代、MLD、85大樓、愛河、駁二藝術特區、哈瑪星、西子灣、旗津等，形成緊密厚實的旅遊地帶。

他提到，遊客只需持「郵輪Light版好玩卡」，可免費進入i-Ride高雄飛行劇院，體驗世界級的前衛體感科技設施，盡情享受世界級的飛行體驗外，還可免費參觀駁二藝術特區展覽。內含有700元儲值金可用於搭乘輕軌、捷運、綠1公車等大眾運輸輕易抵達上列景點，並可在棧貳庫超過50家合作商店，與夢時代全館輕食類商品折抵消費。

觀光局指出，郵輪觀光發展可帶入更多國際遊客，高雄將是亞洲地區首選的海洋觀光之都。郵輪Light好玩卡與其他好玩卡遊程不同之處，在於結合精選且交通便利的觀光資源，經過精心規劃，規劃直覺簡易的旅遊提案，提供上岸僅6-10小時的郵輪遊客一卡在手，便可搭乘大眾運輸前往鄰近代表性景點及購物商場，快速瀏覽體驗高雄獨有的山海河港之美。

日前香港出發的歌詩達郵輪新浪漫號載滿郵輪客蒞臨高雄，高雄市政府觀光局在棧九庫碼頭，舉辦熱鬧迎賓活動，並設攤迎接貴賓、大力推銷郵輪Light好玩卡，香港遊客聽到郵輪Light好玩卡的詳細介紹和設計巧思，都展現高度興趣，更是大讚觀光局的用心。

(中時 )