民進黨立委候選人阮昭雄、吳怡農、謝佩芬26日在吳怡農競總舉行記者會，要求對手、現任藍委賴士葆、蔣萬安、林奕華正式表態支不支持《反滲透法》，別再閃躲，民進黨副祕書長林飛帆也陪立委林昶佐車隊掃街，痛斥藍營是做了多少見不得人的事，才害怕表態？賴、林反擊「定義模糊，且根本沒經委員會討論！」

阮昭雄呼籲，藍委都應該要支持反滲透法，但卻看到賴士葆在競總成立當天與吳斯懷同台，希望賴士葆懸崖勒馬、回頭是岸、順應民意。

吳怡農指出，過去4年，包括「涉密人員出境管制期不得縮短」、「為敵發展組織提高刑責」、「政務副首長、少將子上退休後不得參與中共政治活動」等國安法案，蔣萬安態度都是反對、杯葛、閃躲，應該要有態度堅定的明確立場，蔣到至今連反滲透法也不敢表態，那就讓愛護台灣、保護台灣的他進入立院，將國安破洞，一個個補起來。

針對國民黨團批「反滲透法」是綠色恐怖，謝佩芬回批，台灣人是不會認同，像國民黨不分區立委提名人吳斯懷如此一邊領退休金，一邊去大陸國家主席習近平演講，「國民黨難道不羞恥嗎？」隨後吳怡農也預告28日將在榮星花園舉辦造勢晚會，提出下修18歲公民權的政見，讓青年可以投身政治、決定自己的未來，號召青年站出來。

「蔡英文總統睜眼說瞎話！」賴士葆駁斥，蔡說可坐下來談，但根本沒經過委員會討論，就欺騙百姓，連1張協商通知書都沒有發過，下周二卻要處理該法案，照著多數暴力，輾壓通過法案，假借國安之名，行使箝制人民的言論自由。

賴強調，法案一旦通過，任何的團體，包括台商、基層民眾等只要跟大陸有接觸，就有可能被抓去關，是如假包換的「新戒嚴法」，如強行通過，陸委會、海基會都應拆掉，這就是蔡總統為「台獨大論」鋪的路。

林奕華則批，蔡總統在政見說明會上說會充分討論，但這法案根本沒經過充分討論，也沒行政院版本，竟只有民進黨團版本，而民進黨版有很多不確定的法律概念，定義很模糊，蔡可能誤以為已充分討論，但事實上是沒有的。

蔣萬安則在外掃街跑行程，沒回應。

(中時 )