迎新年，2020花蓮太平洋觀光節12月31日，在東大門廣場登場！花蓮縣政府今公佈跨年卡司，除有蕭煌奇、阿喜、黃鴻升、羅平等13組歌手外，今年彩蛋倒數嘉賓，邀請由偶像劇人氣竄升的王子邱勝翊及全民運選手到場，將伴著璀璨星空秀陪歌迷倒數迎新年。縣府說，跨年結束後，緊接著還有元旦戰機迎曙光、升旗及健走活動，歡迎國內外遊客一起到花蓮閃耀迎新年！

今年縣府舉辦跨年晚會，有14組實力派歌手齊聚，並特別安排188秒的璀燦星空表演，將帶視覺饗宴，點亮花蓮夜空。在精彩的跨年結束後，還不可錯過「2020愛戀花蓮健走—花蓮場 元旦戰機迎曙光 升旗健走拿好康活動」，今年戰機衝場首度移師太平洋公園南濱廣場，現場將有5架F-16戰機組成大雁隊形通過上空，讓民眾感受極度精彩與震撼，迎接新年的第一道曙光。

縣府觀光處代理處長張志翔表示，31日晚間8點起嗨到元旦凌晨0點30分，今年跨年卡司有金曲歌王蕭煌奇獨家壓軸，性感女神阿喜、主持新天王-小鬼黃鴻升、羅平、吳汶芳、加碼彩蛋田亞霍、鄭心慈、小男孩樂團、李唯楓、曾靜玟、林威良、潘君侖Masha、金曲樂團鹹豬肉等實力派唱將與歌手輪番上陣。倒數嘉賓除有藝人王子邱勝翊、小鬼黃鴻升陪同大家做最後的倒數賞煙火。

為宣傳109年全民運動會在花蓮，今年倒數也特邀全運會女足、游泳等金牌選手代表以及全民運籌備小組，與民眾倒數迎新年。現場將會由縣長授旗給選手代表，並帶領合唱經典應援歌曲《再出發》，凝聚大家對選手的支持，也代表花蓮強棒出擊，旗開得勝。

今年晚會精采活動內容除了滿足民眾的視覺與聽覺外，緊鄰會場的東大門夜市則提供原住民風味小吃及各式各樣美食攤位，讓聽眾在欣賞表演之餘，還能大啖美食、品嚐道地的花蓮特產及在地美食。12月31日晚間17時起至2020年1月1日凌晨1時將進行交通管制，縣府提醒民注意。

(中時 )