中華民國建築經營協會第23屆理事長暨未來居主委由Alfa Safe建築系統創辦人戴雲發新任，他說，希望推動「Future Start好宅啟動」，將正確的結構安全品質觀念，應用至每個建築規劃設計，並將「一次就做對的概念」深入建築行業中。

房子是用來居住的，自然是關於「住」的安全及品質之研究與投入，對改善生活品質而言是真正有其意義的。戴雲發深信最佳的結構設計，搭配最好的施工品質，才能建造出傳世經典的百年安全安心好宅。

中華民國建築經營協會的成立，是希望每位建築相關產業的菁英能擁有一個交流平台，互相學習砥礪之餘，能在建築本質上融合多元創新的精神。戴雲發說，位處在地震頻繁的台灣，歷經地震災後民眾格外重視建築安全，為解決這些問題，唯有注重安全好宅的兩大必備條件「優良的結構系統規劃設計」及「精準確實的施工品質」，並選擇最適當合理又兼顧施工品質的構造工法，才更容易建造出讓人放心的安全好品質住宅。

(時報資訊)