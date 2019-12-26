諸羅山盃26日進行冠軍戰，高年級組由日本京都隊以2比0擊敗新北汐止少棒，這也是連續第10年由日本隊伍抱走諸羅山盃冠軍。賽後旅美好手陳偉殷現身頒獎典禮，不僅安慰落敗的汐止少棒，也特地用日文恭喜奪冠隊伍。

汐止少棒一路過關斬將，闖進冠軍戰已經是意料之外，不過最後以2分之差落敗，以亞軍收場，小朋友們難掩失落、哭成一片。陳偉殷特地安慰小朋友們，「跟他們說從200隊裡拿下第二名已經很棒了，不要太氣餒，從輸的比賽吸取經驗，檢討哪裡不足才是最重要的，接下來路還很長。」此次高年級組共有190隊國內外隊伍參賽，是歷年最多。

新北汐止少棒拿下亞軍，賽後小球員哭成一片。（學生棒聯提供／鄧心瑜傳真）

而陳偉殷過去曾效力日職中日龍隊，學會的日文還沒忘記，在頒獎典禮上用日文恭喜日本京都隊拿下冠軍，「輸了日本，雖然很悔恨，但是恭喜你們！」同時也安慰台灣小將不要放棄。

同時陳偉殷也認為諸羅山盃是難得可以和國外隊伍交流的機會，「沒有多少盃賽可以遇到日、韓球隊，有人說國外東西比較好，事實上是因為國外訓練決心比較強，這也是給國內小朋友更多經驗，看看和國外球隊的差距，相信教練也看得出來，這些要一步一步來，也急不得。」

(中時 )