▲南投賞梅新祕境－仁愛互新冬梅賞花專區的梅花已綻放枝頭，並揭開冬梅賞花季。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉「冬梅賞花季」記者會，嘉賓雲集。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉長吳文忠率與會貴賓共同宣告互新冬梅賞花季開跑。（楊樹煌攝）

▲仁愛鄉的原住民們熱誠期待全國的遊客前來互新梅區賞花並感受原民的好客與熱情。（楊樹煌攝）

\南投賞梅新祕境－仁愛鄉互助、新生村，今年因天候漸冷及水氣充足，梅花已綻放枝頭，鄉公所今26日在互新賞梅區舉行「冬梅賞花季」記者會，鄉長吳文忠特別邀請全國喜愛觀賞梅花的朋友，前往仁愛鄉一起感受「花現原鄉」之美，並深度體驗仁愛鄉的風雅與媚力。

南投縣仁愛鄉去年受暖冬影響，梅況不佳，今年的冬季低溫後，水氣夠，冬梅已提前綻放枝頭，而且今年梅樹的花苞密集，可預期的從元旦起，接連兩個星期，將會是最佳觀賞梅花的好時節。

仁愛鄉公所26日在仁愛鄉互新賞梅專區舉辦的原鄉部落賞梅體驗活動，就吸引不少貴賓與民眾前往參與，縣府觀光處長王源鍾、議員林芳伃、石慶龍、廖文賢、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及清流、新生、互助村長、社區理事長黃立行等都應邀與會，場面熱鬧。

鄉長吳文忠表示，仁愛鄉從此時開始，在清流、中原、眉原3部落的新生、互助村西伯梅區有冬梅賞花季、年底清境有星空及親愛愛樂的跨年晚會、二月份春陽有櫻花季、三至四月份互新賞梅區有採製梅樂，部落並有三酸產業青梅、草莓、檸檬等不同體驗活動，值得大家前往感受部落不同風情文化。

王源鍾處長認為，今年山上氣候好，似為仁愛鄉推廣賞梅調整產期，因今年互新梅區梅樹的花苞密集，只要稍冷又有雨，所有花蕊定會全面綻放，由互新賞梅專區的高知名度，人潮勢必湧現，再接續有採製梅樂，串連產業，必能提昇部落經濟。

仁愛鄉互助村及新生村的大片原生種梅樹及有機栽種梅樹，此時的冬季「梅景」已揭開序幕，可預期元旦假期將現賞梅人潮，鄉公所除推廣「仁愛互新冬梅賞花季」，亦針對兩村規畫相關體驗旅遊活動，期望將仁愛鄉的原鄉深度體驗遊程當作品牌行銷至全台，並期待遊客前往賞花並體驗原鄉的好客與熱情。

(中時 )