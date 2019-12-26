\南投賞梅新祕境－仁愛鄉互助、新生村，今年因天候漸冷及水氣充足，梅花已綻放枝頭，鄉公所今26日在互新賞梅區舉行「冬梅賞花季」記者會，鄉長吳文忠特別邀請全國喜愛觀賞梅花的朋友，前往仁愛鄉一起感受「花現原鄉」之美，並深度體驗仁愛鄉的風雅與媚力。
南投縣仁愛鄉去年受暖冬影響，梅況不佳，今年的冬季低溫後，水氣夠，冬梅已提前綻放枝頭，而且今年梅樹的花苞密集，可預期的從元旦起，接連兩個星期，將會是最佳觀賞梅花的好時節。
仁愛鄉公所26日在仁愛鄉互新賞梅專區舉辦的原鄉部落賞梅體驗活動，就吸引不少貴賓與民眾前往參與，縣府觀光處長王源鍾、議員林芳伃、石慶龍、廖文賢、仁愛鄉農會總幹事戴錦稔及清流、新生、互助村長、社區理事長黃立行等都應邀與會，場面熱鬧。
鄉長吳文忠表示，仁愛鄉從此時開始，在清流、中原、眉原3部落的新生、互助村西伯梅區有冬梅賞花季、年底清境有星空及親愛愛樂的跨年晚會、二月份春陽有櫻花季、三至四月份互新賞梅區有採製梅樂，部落並有三酸產業青梅、草莓、檸檬等不同體驗活動，值得大家前往感受部落不同風情文化。
王源鍾處長認為，今年山上氣候好，似為仁愛鄉推廣賞梅調整產期，因今年互新梅區梅樹的花苞密集，只要稍冷又有雨，所有花蕊定會全面綻放，由互新賞梅專區的高知名度，人潮勢必湧現，再接續有採製梅樂，串連產業，必能提昇部落經濟。
仁愛鄉互助村及新生村的大片原生種梅樹及有機栽種梅樹，此時的冬季「梅景」已揭開序幕，可預期元旦假期將現賞梅人潮，鄉公所除推廣「仁愛互新冬梅賞花季」，亦針對兩村規畫相關體驗旅遊活動，期望將仁愛鄉的原鄉深度體驗遊程當作品牌行銷至全台，並期待遊客前往賞花並體驗原鄉的好客與熱情。
(中時 )
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