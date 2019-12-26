民雄鄉菁埔國小在校慶前夕特別製作一張專屬於每位師生的「悠遊卡借書證」。（菁埔國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

民雄鄉菁埔國小在校慶前夕特別製作一張專屬於每位師生的「悠遊卡借書證」。（菁埔國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

民雄鄉菁埔國小在校慶前夕特別製作一張專屬於每位師生的「悠遊卡借書證」。（菁埔國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

民雄鄉菁埔國小在校慶前夕特別製作一張專屬於每位師生的「悠遊卡借書證」。（菁埔國小提供／呂妍庭嘉義傳真）

榮獲教育部108年度閱讀磐石獎的民雄鄉菁埔國小將舉辦55周年校慶，為讓閱讀風氣擴大，校方在校慶前夕特別製作一張專屬於每位師生的「悠遊卡借書證」，客製化的設計，結合借書證、學生證、搭乘運輸交通工具及電子錢包消費等多項功能，落實科技生活化的概念，達到「一卡多用途，生活好便利」的精神。

菁埔國小校長劉麗吟表示，悠遊卡借書證是運用閱讀磐石的獎金特別製作，「給孩子們最好的新年禮物」，期待新的一年學童繼續「一卡悠遊」於書海中，享受「悅」讀的美好，並透露校慶當天學校將舉辦一系列藝文活動，包括好書交享閱、獵書活動及豎琴獵人蒞校進行藝術聆賞等。

6年甲班學生何禹萱說，悠遊卡借書證不僅可以校內借書使用，儲值後還能搭公車及到便利商店使用，「真是太棒了！」，小4生賴宥心笑瞇了眼，表示這是她第一張悠遊卡，上頭有她的照片及名字，「我一定會好好珍惜這張專屬於我的卡片」。

劉麗吟說，鑑於閱讀是教育的靈魂，菁埔國小教學團隊大力推動閱讀，讓孩子的學習與生活融合，和世界接軌，如今在師生努力下，深耕閱讀已翻轉偏鄉小校的困境，更成為學生數年年增加的幸福校園。

(中時 )