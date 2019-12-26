知名網路旅遊預訂平台KLOOK近日調查預測，台中在2020年全球即將爆紅的旅遊目的地Top 10排名第八，成為國外旅客造訪的優選之地。中市府為迎接陸續到訪的國際旅客，全力推動觀光友善計程車；26日舉辦觀光友善計程車英日語培訓成果發表會，讓遊客驚豔不一樣的台中。

觀光旅遊局指出，台中舉辦「台中購物節」、「爵士音樂節」、「三合一新社花海節」、「迪士尼耶誕燈會」及「2020台灣燈會」等大型節慶活動，不斷吸引旅客目光；市府配合推動各項觀光接待服務，希望滿足旅客行旅需求，乘興而來，開心回家。

觀旅局長林筱淇說，為提供外籍旅客來台中旅遊時的友善接駁服務，今年首次推動觀光友善計程車司機培訓及認證，第一波先滿足主要外語（英日文）旅客的旅遊需求，挑選已具初步英日語基礎的計程車司機加以培訓，提昇乘車接待及本市觀光旅遊簡介的能力，期能帶給外籍旅客更優質觀光體驗。

台中市觀光旅館、台中市旅館商業同業公會及台中市民宿協會代表，26日於發表會中說，希望未來有更多培訓計畫，訓練更多的生力軍加入，建議增加其他如東南亞語、韓語等外語課程，以提升整體接待能量。

英語及日語的司機代表指出，經過訓練有助於他們接待外籍旅客。蘇姓駕駛員表示，自己對語言很有興趣，也很喜歡課程的安排，如果接待到日籍旅客，除可更親切的交談外，會推薦旅客不可錯過台中知名的溫泉及道地珍奶，讓旅客愛上台中。

(中時 )