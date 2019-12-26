嘉義縣東石消防分隊辦公廳舍新建工程第10次才順利標出去，26日舉辦動土典禮。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

東石消防分隊目前暫時借用東石天先宮香客大樓當臨時辦公室。（呂妍庭攝）

東石消防分隊目前暫時借用東石天先宮香客大樓當臨時辦公室。（呂妍庭攝）

成危樓的東石消防分隊原建築物，部分結構因安全疑慮已打掉。（呂妍庭攝）

嘉義縣消防局第一大隊東石分隊舊廳舍屋齡老舊，3年前受到台南0206大地震影響，建物變危樓，但消防局歷經9次流標，仍沒有廠商要來投標，直到今年縣府追加預算，才順利在第10次招標出去，目前東石分隊人員暫住在東石先天宮的香客大樓，繼續執勤任務，因環境受限，消防隊員無不希望能新辦公廳舍能盡快完工。

嘉縣消防局長呂清海表示，東石分隊原廳舍所在地是向縣警局朴子分隊東石分駐所移撥借用，屋齡已相當老舊，3年前又受到地震影響，造成分隊廳舍有高度的安全疑慮，不宜再行居住使用，當時為保障同仁辦公及備勤安全，縣府即著手規劃新建「東石分隊廳舍」，並積極尋找新建地、籌措工程經費及資源，但受限原物料上漲等因素，招標9次都流標。

今年縣府追加預算並持續與建築師討論建築成本，經過一波三折，終於順利在第10次招標出去，今上午縣長翁章梁、立委蔡易餘、議長張明達、副議長陳怡岳、縣議員黃鉦凱、姜梅紅、黃嫈珺、蔡奇璋、李國勝、呂清海及消防、義消弟兄等人共同舉行動土奠基儀式，期盼早日完工，提高消防員弟兄士氣。

「神明有保佑」，呂清海說，因原建物已無法使用，當時為幫弟兄找到暫棲之地傷透腦筋，幸好東石鄉中心廟宇先天宮廟方主委很相挺，大方出借香客大樓給分隊無償使用，不僅有辦公空間，還有房間可以當備勤室，讓弟兄們在等待搬進新辦公廳舍的期間不至於太克難。

(中時 )