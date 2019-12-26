台塑企業捐助535萬元，幫助勤勞會館修繕。（張朝欣攝）

雲林縣復健青年協進會北港鎮「勤勞會館」26日揭牌，全新裝潢讓身心障礙者、失能長者有如置身透天別墅，而以「勤勞會館」為名，則是感謝台塑企業捐助修繕翻新經費535萬元，打造雲林沿海最完善的社區照顧守護中心。

「勤勞會館暨新街日照中心」26日由雲林縣政府社會處長林文志、縣議會副議長蘇俊豪、北港鎮長蕭永義、台塑麥寮管理部副總陳文仰、復健青年協進會理事長林淑英等人共同啟用，日後將依身心障礙者及失能長者的需要，成為社區照顧家庭的支柱。

林淑英表示，2017年協會在北港鎮新街里購置1棟舊有成衣廠，但缺乏整修經費，副議長蘇俊豪得知，協助連結台塑企業常委王瑞瑜，由「台塑企業暨勤勞基金會」捐助535萬元進行修繕，4層樓建物寬敞明亮、整齊乾淨，打造身心失能者溫暖的家。

陳文仰指出，台塑企業長期在雲林沿海地區投入資源，除定期辦理急難救助、公立國中小學愛心營養早餐、清寒優秀子弟獎學金，也結合在地公益團體推動早療社區據點、獨居老人送餐、老人住宅改善、樂齡健康活力中心等，全方位關懷社會弱勢族群。

勤勞會館1樓為開放空間並設有社區照顧關懷據點；2樓為日照中心，提供身障者及失能長者日間照顧服務；3樓是居家服務中心也是照顧服務大本營；4樓規畫為在職研習教室。

(中時 )