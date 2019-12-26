英國脫歐在12日的大選過後，幾乎已是塵埃落定，確定在明年1月底完成脫歐。但在這段混亂期中，許多英國老牌企業已無法支撐下去。湯瑪士·庫克（Thomas Cook）旅行社破產，復星集團取得了該公司的品牌；原是英國國營後轉民營的鋼鐵企業英國鋼鐵公司（British Steel）在5月破產，陸企敬業集團決定收購，保住4千員工飯碗。

湯瑪士·庫克旅行社幾乎可以說是全球旅行社行業的鼻祖，它於1841年成立於英格蘭，但近幾年卻不敵廉價航空與Airbnb這類新興形態競爭對手，最後致命一擊是英國脫歐公投後疲弱的英鎊。復星集團本來就是湯瑪士·庫克最大股東，就趁勢買下這家老牌旅行社的品牌。

大陸敬業集團在11月初同意收購已宣告破產英國鋼鐵，並同意注資逾10億英鎊，這是替英國政府解決了一大難題，4千名員工保住飯碗，加上供應轋上的兩萬名員工。英國政府原先有些疑慮，但最終還是表示歡迎敬業的投資，至於敬業為何如此大方。英國媒體BBC分析，這是看上了「英國製造」這個標韱。川普在全球各地掀起關稅貿易戰火，但對英國這個美國最堅實的盟友，應不致出手太狠，「英國製造」是個很好的保護盾牌。

致於敏感度最高華為，英國在2010年就與華為共同成立了華為網路安全評估中心（HCSEC），英國可以用這個獨立的評估機構，能夠使用廉價的華為設備，還能確保安全。

在脫歐已箭在弦上之際，英國為了自身的經濟利益，爭取大陸資金，也是確保英國不被孤立的一大助力。

(中時電子報)