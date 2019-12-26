歲末送暖，財團法人全成社會福利基金會26日席開32桌，為社區獨居老人、身障者等弱勢族群舉辦圍爐活動，台中市政府社會局長彭懷真、南屯區長簡士喆及立委候選人黃馨慧、張廖萬堅、市議員張耀中等人客串總鋪師，為老人家們上菜，祝福他們健康快樂。
財團法人全成社會福利基金會26日在南屯區南屯路田心福德祠舉辦「寒冬送暖意、溫馨圍爐情」活動，邀請社區獨居老人、身心障礙者、長照業務使用者，一起來圍爐，再抽獎品，在居服員的陪伴下，豬腳麵線、藥燉海蝦及清蒸活魚等十幾道佳餚一一上菜，澎派又豐盛。
台中市社會局長彭懷真表示，全成基金會已經連續14年為弱勢長輩舉辦圍爐活動，很不容易，謝謝全成基金會，而市府在各里設置關懷據點，提供長輩就近照顧，今年度已突破400大關，目標是一里一據點，全市有625里，他承諾市府會更加緊腳步，早日完成目標。
全成基金會董事長聶玉美表示，原本募集物資不很順利，還好在志工的努力及持續贊助活動的萬和宮、月之戀人、台中郵局等單位，另外還有在背後默默支持的工商企業團體等，才讓物資募集及時到位，讓長輩享用大餐之餘，還能有禮物帶回去。
(中時 )
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