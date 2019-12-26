行動短影音平台 TikTok 今(26)日公布台灣 2019 年 20 大熱門短影音排行榜，台灣人最瘋的美食、健身、萌寵類佔據榜上前三大最夯影片類別。今年更竄出 TikTok 職人利用自身的特色專長，以短影音傳授法語、英語、攝影等特殊技能，讓 TikTok 平台的內容更加豐富，激發無限創意，成為流行趨勢的風向球。

TikTok 2019 短影音熱門排行榜大公開，爆紅短影音、神曲、特效2019年底大回顧。(TiKTok提供／黃慧雯台北傳真)

TikTok 2019 年台灣 20 大熱門短影音類型多元，主題橫跨健身、潛水、美食烹飪、創意教學、萌寵等，反映出台灣創作者社群的蓬勃發展，更凸顯出台灣流行趨勢與人氣風向。以下精選出各類別熱門短影音。

TikTok 今年 10 月推出 #料理日記 挑戰賽，至今吸引 4 千 5 百萬次觀看數，達人們各自端出私藏食譜和療癒人心的創意料理。本次入選 20 大短影音，包含抹妹（@foodiego）的台北台中非吃不可的在地美食。我與你的廚房（ @166893853）推出一個人在家也能做的料理技巧及小資菜單，將家中現有的食材轉變為創意料理。今年最夯萌寵短影音，莫過於拉茶花（@lachahua ）利用九宮格特效，替貓咪凹凹拍出的超萌短影音，凹凹的臉孔和腳掌肉墊在九宮格內展現出驚人地吸粉功力。凹凹的九宮格短影音已有 1 萬 7 千人按讚。柯基噗卡和嘎魯喵（@c.pucca_garu.m）兩隻人氣毛網紅也入榜最萌短影音，吃貨柯基噗卡平日不僅健身保持身材，還為健身房代言重訓 101 課程，無私分享保持身材的秘密。超萌的日常互動已累積 43 萬按讚數。

傳授各種攝影小知識的雙人組合安妮與陳在拍照（@annie_and_chen），以 1 分鐘攝影小教室，教大家如何將蛋糕拍出網美風格，連擺盤小知識都傳授，發揮專業職人精神。新時代斜槓職人 Chris（@chris3265 ），今年在 TikTok 上分享他的切冰塊與調酒神技，獲得 28 萬次觀看擊破萬點讚。在亞洲前 50 大酒吧 EAST END 酒吧擔任調酒師與咖啡師的他，還是一位樂於分享創作的 TikTok 達人，目前更已累積了超過 1 萬名粉絲。

(中時電子報)