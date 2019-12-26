虎尾厝沙主人王麗萍（右）認為唯有打破藍綠結構，台灣的政治才有大和解的契機，唯有擺脫藍綠惡鬥的泥淖，理性的民主競合才會出現曙光。（許素惠攝）

台灣健康空氣聯盟理事長葉光芃醫師（左）向余湘（右）和于美人（中）強調，煤、天然氣等礦物都會被開採殆，唯有陽光、水、風等大自然物才能取之不竭，用之不盡，綠能才能解決空汙。（許素惠攝）

台灣健康空氣聯盟理事長葉光芃醫師（右）分享關心空汙議題的歷程與經驗。（許素惠攝）

親民黨副總統候選人余湘下午到雲林，針對空汙問題和公民座談，長期關心空汙議題的婦產科醫院葉光芃分享投入環保的心路歷程與經驗，強調唯有陽光等自然物才能永續，先從個人節能綠開始，最終綠能才能讓台灣擺脫空汙，余湘和該競選總部發言人于美人強調，節能減碳就是該黨的能源政策，如此才能救台灣。

與談來賓除了葉光芃外，還有虎尾厝沙龍主人王麗萍及許多關心環境議題與民主的人，針對空汙議題展開對話。

王麗萍指出，宋余配主張遷都中興新村，農委會設在雲林，六輕電廠2025年改燒天然氣，否則除役，拆除集集攔河堰，復育濁水溪生態。

葉光芃說，他2011年台灣第一場反空汙遊行登場，之後他發現空汙越來越嚴重，而且許多疾病都和空汙有關，若以孕婦來說，不只影響媽媽，也影響到胎兒，所以他認為台灣已經危險到「用胎兒發電」。

葉光芃認為，煤、天然氣等礦物都會被開採殆，唯有陽光、水、風等大自然物才能取之不竭，用之不盡，但是台灣卻沒有好好運用，很可惜，過度時期首先應從個人節能開始，初始是短空，較不習慣，但長期下來是長多，就能解決空汙。

余湘和于美人等都很認同葉的建議，于美人指出，她曾向宋楚瑜提起家庭主婦受油煙之害也會罹癌，能不能發明吸力超強的排油煙機，宋說，只要規定新建案每家戶都要配備太陽能、符合高規格的排油煙機，業者自然會去研發，政府根本不需要花半毛錢。

王麗萍認為唯有打破藍綠結構，台灣的政治才有大和解的契機，唯有擺脫藍綠惡鬥的泥淖，理性的民主競合才會出現曙光，所以她秉持永遠在野的態度，堅定支持任何非藍、非綠的總統候選人，同時也期待台灣的選舉能回應公民關心的議題。

(中時 )