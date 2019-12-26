重慶墜樓者砸死2人係高三女生 一人正在參加藝考培訓

大陸重慶市一名男子在12月24日平安夜跳樓尋短，著地時竟砸到2名無辜行人，經送醫後3人均不治身亡。此意外事件新聞經媒體報導引起網民熱議，大陸《人民日報》官方微博刊出新聞後，有5萬網友按讚，數千則回應狂批跳樓者。

據重慶市公安局沙坪壩區分局官方微博「@平安沙坪壩」通報，12月24日20時20分許，一男子從沙坪壩區三峽廣場一公寓樓高處墜落，砸2名行人。附近巡邏民警迅速開展處置，3人經搶救無效死亡。

重慶警方經現場勘察、查看視頻監控、調查走訪後，初步查明跳樓者為暫住該高層公寓樓的李某(男，31歲，湖北武漢人)自殺所致，排除刑事案件。案情正進一步調查處理中。

大陸《人民日報》官方微博轉述了這個消息，不料迅速引來5萬餘網民按讚，同時還有數千則回應痛批自殺者，各種惡毒語言全部出爐。大部份網友都認為2名路人「太無辜了」、「要死請在家，安全你我他」、「在家上吊，利國利民」、「跳樓應該找人少的地方，平安夜在沙坪壩跳樓，什麼居心」、「是敵敵畏老鼠藥不好喝嗎，為嘛非得跳樓」、「記得上次，砸死祖孫二人，是父母賠錢」、「兩個小姑娘本來參加藝考，前途光明，出來逛街遇上這種事，太讓人心疼了」。

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