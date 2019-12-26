被日本人票選最適合擔任下任首相的小泉進次郎，今驚傳醜聞震撼日本政壇。小泉進次郎長相體面，今年才與美女主播瀧川雅美結婚，竟爆出濫用政治獻金與人妻大談不倫戀。事實上，其父前首相小泉純一郎也不遑多讓，曾傳出紅粉知己為他輕生的消息，父子二代感情生活多采多姿，無疑是日本人茶餘飯後的最佳話題。

小泉進次郎出身政治世家，父親是前首相小泉純一郎。2001年純一郎以離婚身分出任首相，可說打破日本政壇紀錄。事實似乎也證明，單身的純一郎更能專注於政治事業，取得重大的成就。他是僅次安倍晉三，任期最第二長的首相，受到極高的民意支持。

小泉純一郎當年娶到SS製藥公司前社長千金宮本佳代子，但婚姻只維持了短短4年。當年離婚時，長子小泉孝太郎4歲，二子進次郎才2歲，宮本還身懷第3胎，純一郎曾為此爭過撫養權。不過，最後兄弟倆撫養權歸父親，母親則撫養最小兒子，雙方互不往來。

對於婚姻破裂，純一郎始終沒說出離婚的真正原因，離婚後不曾再娶的他說過一句耐人尋味的話，「離婚消耗的精力，比結婚還要多出10倍」。

其實，純一郎雖未再踏入婚姻，感情世界並不寂寞，當年被稱為小泉內閣「一枝花」的環境大臣小池百合子，她是電視台女主播出身，傳出與他過從甚密。2006年，小池在家昏厥送醫，本以為是單純健康問題，但日媒《新潮周刊》卻爆出驚人內幕，稱小池是「割腕自殺未遂」，而殉情對象竟然是小泉純一郎。

2006年純一郎卸任首相，2008年正式自政壇引退，不只是政治地盤，連同小泉家事務都交給進次郎打理，甚至純一郎還告訴進次郎，「雖然我還見不到他(小兒子)，但希望你們3兄弟能感情好」。

就在老二進次郎安排下，小泉3兄弟終於見面了。當初分別時小弟還在娘胎，轉眼之間他已25歲。之後他們又多次見面吃飯，終於促成父親純一郎與小弟團圓。《女性SEVEN》周刊曾直擊，當時69歲的父親純一郎與3兄弟在東京赤坂某隱密的餐廳一起愉快用餐。

近30年絕緣的父子大和解之後，最為懸念的就是母子的久別重逢。2013年11月小弟結婚，小泉家3個男人純一郎、孝太郎、進次郎全都出席這場婚禮，兄弟倆一償夙願見到了母親。一位參加婚禮的親友淚眼描述，看到睽暐30年的家庭成員能夠再次團聚，這一幕情景比戲劇更撼動人心。

(中時電子報)