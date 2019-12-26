天氣轉涼，冬令進補時，免不了會來一鍋薑母鴨或麻油雞，不過如果正在服用感冒藥、降血壓藥、止痛藥、鎮靜安眠藥等多種藥物，千萬別和含酒精的燉補同時吃，否則酒精和藥物交互作用，恐引發不良後果。

食藥署提醒，由於麻油雞和薑母鴨都有用酒調味，若吃完藥後又吃這些含酒的進補物，藥物可能會和酒形成交互作用，增加藥物副作用，甚至造成肝腎損傷。根據藥害救濟基金會指出，吃降血壓藥後，如果同時喝酒會讓血管更加擴張，造成低血壓；降血糖藥或胰島素和酒交互作用，也會造成低血糖作用延長，容易昏迷或頭痛。

解熱鎮痛藥物如非類固醇抗發炎藥、普拿疼和酒交互作用，會導致腸胃道潰瘍出血，甚至損及肝臟。中樞神經用藥如鎮靜安眠藥、抗憂鬱或躁鬱劑、嗎啡類止痛藥與酒交互作用，恐出現嗜睡、精神恍惚、運動功能受損、昏迷，甚至呼吸衰竭。

此外，許多冬季進補的藥膳都是用中藥材熬煮，食藥署提醒，也最好別和西藥強碰，因中西藥產生交互作用，可能會導致藥效過強或減弱，避免增加副作用的風險，千萬不要中西藥一同服用。

(中時電子報)