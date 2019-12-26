蘇治芬（右）推動24小時長照平價據點，打造長者樂園。（蘇治芬提供／張朝欣雲林傳真）

雲林第一選區立委候選人張嘉郡26日提出新住民政見，將輔導與媒合新住民姊妹就業，只要有獨立的經濟能力，就能保障姊妹們的尊嚴；對手蘇治芬則推動24小時長照平價據點，結合農業首都藍圖，打造雲林縣成為農民與長者的樂園。

張嘉郡表示，新住民朋友初來雲林，因為人際關係網絡較薄弱，衍生出諸多不安與徬徨，為了讓新住民朋友更快適應並融入雲林這個大家庭，她未來會爭取更多經費與資源，結合中央、地方政府及社會資源，讓新住民的社會福利更加完善。

張嘉郡認為新住民朋友有工作機會、有獨立經濟能力，才能保障生活尊嚴、提升生活品質，讓人生更幸福美滿，也藉以改變外界對新住民的觀感，當成自家人互相關懷，讓多元文化在台灣、雲林生根，滋養這片土地更圓滿豐富。

尋求連任的立委蘇治芬指出，雲林縣老年人口比例高居全國第2，加上年輕人口外流，許多老人家3餐乏人照料，有必要廣設長青食堂，食堂可結合農業首都提供長輩好吃、健康的食物，也藉由共餐讓長輩多出門走動，結交朋友互相關心。

蘇治芬說，長者們齊聚長青食堂一起用餐，讓社區功能充分發揮，政府持續推動長青食堂結合了巷弄長照站，有社區支持發揮最大效益。未來要推動各鄉鎮都成立24小時的長照平價據點，讓社區的長者可以有更舒適的生活空間。

(中時 )