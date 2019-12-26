農曆春節將至，為搶攻送禮商機，茶籽堂26日宣布，該公司每年一產的100％臺灣籽苦茶油，即日起限量993瓶正式開賣，每瓶盒身都標上獨一無二的序號，加上主打的職人手工瓶蓋、特殊導油嘴，以及攜手春池玻璃合作的隔光瓶身等設計，融合臺灣在地文化特色，讓贈禮更加講究！

茶籽堂指出，苦茶籽自古就作為「祝福」意涵，每年10月寒露後為苦茶籽的重點採收期，茶籽堂從苦茶籽生長過程到製作環節嚴格檢視，發展出全新獨家製油工序：手工採收、新鮮運輸、冷風乾燥、餅式壓榨、自然靜置與新鮮填充，以耗時講究的步驟，才能生產出相當少量的頂級苦茶油。

茶籽堂表示，自12月26日起，「2020茶籽堂臺灣籽苦茶油」限量993瓶正式上市，凡於茶籽堂三家直營門市及線上購物商城訂購，就有「苦茶油珍藏瓶」與「宜蘭朝陽社區秈十米」等超值加贈好禮，數量有限，售完為止。

(工商 )